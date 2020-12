Die Tage, in denen Kupfer als biederer Bodenschatz erschien, sind vorbei. Das Basismetall zeigt derzeit an den Rohstoffbörsen eine Preisperformance, vor der Gold und Silber buchstäblich verblassen. Kupfer ist wieder schick und profitiert gleichermaßen von technischen Innovationen wie von sich anbahnenden Versorgungsengpässen. Hier erfahren Sie, was das Material aus dem Niedrigpreissektor herauskatapultierte - und welche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...