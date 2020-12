Internet-Shutdowns, Gesichtserkennung auf Demos, Staatstrojaner: Wie steht es um die Menschrechte im digitalen Zeitalter? In der neuen Folge des t3n Podcasts sprechen wir mit Lena Rohrbach von Amnesty International über dieses Thema. In Belarus lässt der Staatsapparat der gegen Wahlbetrug protestierenden Bevölkerung das Internet abdrehen, in Frankreich sollen Demonstranten künftig per Gesichtserkennung identifiziert werden, europäische Unternehmen versorgen derweil autoritäre Staaten wie China mit Überwachungstechnologie. Staaten, die sich durch die digitale Vernetzung der Menschen bedroht fühlen, haben "einen Werkzeugkasten...

