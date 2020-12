Wien (www.anleihencheck.de) - Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI) raten die TKAAV 1,5% 2026 (ISIN XS1405762805/ WKN A18901) der Telekom Austria AG (ISIN AT0000720008/ WKN 588811) auf Total Return Basis und Sicht von sechs Monaten zu verkaufen.Im Jahresvergleich (9M/20 vs. 9M/19) seien sowohl die Umsätze (+0%) als auch das EBITDA (+0,6%) im Wesentlichen unverändert gewesen. Für das GJ/20 rechne das Management der A1 Telekom Austria (A1) mit einem Umsatzrückgang von rund 2%. Credit-positiv sei nach Meinung der Analysten der RBI die abgeschlossene aber noch nicht in den Q3-Zahlen berücksichtigte Spektrumauktion in Österreich gewesen. Die daraus resultierenden deutlich niedriger als von den Analysten der RBI erwarteten Capex sollten den Free Cashflow im GJ/20 zusätzlich unterstützen, welcher in der 9M/20-Periode in Höhe von 432 Mio. EUR deutlich positiv gewesen sei. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...