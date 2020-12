Der amerikanische Pharmakonzern Bristol-Myers Squibb Co. (ISIN: US1101221083, NYSE: BMY) wird seinen Aktionären eine vierteljährliche Dividende von 0,49 US-Dollar ausbezahlen. Gegenüber dem Vorquartal (0,45 US-Dollar) ist dies eine Anhebung um 4 Cents bzw. 8,9 Prozent. Die Auszahlung erfolgt am 1. Februar 2021 (Record day: 4. Januar 2021). Es ist die zwölfte jährliche Erhöhung in Folge. Das New Yorker Unternehmen schüttet ...

