Unterföhring (ots) -- Moderator Patrick Wasserziehr meldet sich mit seinen Gästen am Sonntagvormittag um 11.30 Uhr auf Sky Sport News- Komplettiert wird die Runde von Jan Henkel, Moderator und Co-Produzent des Taktik-Formats "Matchplan" auf Sky Sport News- "Meine Geschichte - das Leben von Jordan Torunarigha" am Sonntag direkt im Anschluss um 13.00 Uhr und in der Wiederholung um 22.30 Uhr auf Sky Sport News- Neben der Ausstrahlung im Free-TV ist Sky Sport News unter anderem auch im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App verfügbar Unterföhring, 11. Dezember 2020 - Am Sonntagvormittag um 11.30 Uhr meldet sich Moderator Patrick Wasserziehr mit einer neuen Ausgabe von "Sky90 - die Unibet Fußballdebatte" im Free-TV auf Sky Sport News.Zu Gast ist dieses Mal Thomas Hitzlsperger. Der ehemalige Nationalspieler spielte während seiner Karriere vor allem für Aston Villa und den VfB Stuttgart, mit dem er im Sommer 2007 die Deutsche Meisterschaft feierte. Nach seiner aktiven Zeit kehrte er im Juni 2016 zum VfB zurück und war zunächst in unterschiedlichen Funktionen tätig, bevor er im Februar 2019 zum Vorstand Sport berufen wurde. Seit Oktober 2019 ist er außerdem Vorstandsvorsitzender der VfB Stuttgart 1893 AG.In seinen knapp zwei Jahren im Vorstand hat der 38-Jährige schon viel erlebt: der erneute Abstieg in die 2. Bundesliga, der Präsidentenwechsel danach, die Corona-bedingte Unterbrechung des Ligabetriebs und schließlich der direkte Wiederaufstieg und der erfolgreiche Saisonstart mit aktuell Platz acht in der Bundesliga. Neben der langfristigen Etablierung des VfB in der höchsten Spielklasse und den Herausforderungen, vor die die Corona-Krise alle Vereine stellt, ist seine derzeit wichtigste Aufgabe die Vertragsverlängerung mit Sportdirektor Sven Mislintat, den er kurz nach seiner Ernennung zum Sportvorstand nach Stuttgart geholt hatte.Komplettiert wird die Runde im Studio von Sky Experte Didi Hamann und Jan Henkel, Moderator und Co-Produzent des Taktik-Formats "Matchplan" auf Sky Sport News, in dem in der aktuellen Sendung (abrufbar auf Sky Q) die anstehende Partie zwischen Borussia Dortmund und dem VfB Stuttgart analysiert wird.Neben der Situation beim VfB Stuttgart diskutiert Moderator Patrick Wasserziehr mit seinen Gästen den laufenden Spieltag und das aktuelle Bundesliga-Geschehen. Darüber hinaus wird auch die UEFA Champions League Thema sein, in der unter der Woche erstmals seit sieben Jahren alle vier deutschen Vereine das Achtelfinale erreicht haben.Neben der Ausstrahlung auf Sky Sport News läuft die Sendung auch auf Sky Sport Bundesliga 1 und 2 sowie im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App."Meine Geschichte - das Leben von Jordan Torunarigha" am Sonntag im Anschluss an "Sky90" um 13.00 Uhr auf Sky Sport NewsAm Sonntag dürfen sich Zuschauer auch auf eine neue Ausgabe von "Meine Geschichte - das Leben von ..." freuen. Wenn Moderator Riccardo Basile bekannte Persönlichkeiten des Sports trifft, stehen die persönlichen Geschichten abseits des Spielfelds im Vordergrund. In der aktuellen Episode trifft er Jordan Torunarigha, 23-jähriger Innenverteidiger von Hertha BSC, der bereits 2006 im Alter von neun Jahren aus Chemnitz zum Hauptstadtklub wechselte."Meine Geschichte - das Leben von Jordan Torunarigha" wird am Sonntag um 13.00 Uhr auf Sky Sport News ausgestrahlt und steht auch im Livestream des Senders auf skysport.de und in der Sky Sport App zur Verfügung. In der Wiederholung läuft die Sendung am Sonntag um 22.30 Uhr und am Montag um 19.00 Uhr.