JinkoSolar -4.94% rockinvestment (20TST002): Gute Q3-Zahlen, schwacher Ausblick!! JinkoSolar hat am 07. Dezember seine Q3-Zahlen vorgelegt. Der Umsatz stieg um 17 Prozent auf 1,29 Milliarden Dollar und hat damit die Analystenerwartungen von durchschnittlich 1,30 Milliarden Dollar nahezu exakt getroffen. Der Gewinn pro Aktie lag mit 1,06 Dollar deutlich über den Prognosen von 0,85 Dollar je Aktie. Kurzfristig Druck, langfristig "goldenes Zeitalter" Der eher schwache Ausblick auf das vierte Quartal dürfte die sehr guten Q3-Zahlen überlagern und könnte kurzfristig durchaus Druck auf die Aktie bringen. Das ändert aber absolut nichts an den langfristigen Perspektiven. Das sieht auch der JinkoSolar-Chef so, der für die Solarindustrie den Beginn ...

