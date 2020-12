Thomas Kraus wird mit Jahresbeginn 2021 neues Mitglied der Geschäftsführung der Erste Asset Management GmbH und den gesamten institutionellen Vertrieb und den Privatkundenvertrieb sowie das Produktmanagement in der EAM Gruppe verantworten. Die Geschäftsführung besteht damit künftig aus Heinz Bednar, Vorsitzender der Geschäftsführung, Winfried Buchbauer, Peter Karl und Thomas Kraus. Wolfgang Traindl wird bis Ende Februar 2021 in der Geschäftsführung bleiben und einen reibungslosen Übergang unterstützen. Thomas Kraus: "Die Erste Asset Management ist ein führender Vermögensverwalter in der Region. Ich freue mich auf die neue Herausforderung und auf das gesamte Team." Heinz Bednar, Vorsitzender der ...

