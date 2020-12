Wiesbaden (ots) - (die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)Montag, 14.12.2020- (Nr. 501) Großhandelspreise, November 2020- (Nr. 502) Umsatz und Beschäftigte im Ausbaugewerbe, 2. Quartal 2020- (Nr. 503) Verdienste in der Zeitarbeitsbranche, Jahr 2018- (Nr. 504) Ausgaben und Einnahmen für die öffentliche Kinder- und Jugendhilfe, Jahr 2019- (Nr. 505) Baugenehmigungen, Oktober 2020 Dienstag, 15.12.2020- (Nr. 506) Verarbeitendes Gewerbe (Beschäftigte), Oktober 2020- (Nr. 507) Pflegebedürftige in Deutschland (Pflegestatistik), Jahr 2019- (Nr. 508) Empfangene Rentenleistungen und deren Besteuerung, Jahr 2016/2019- (Nr. 509) Neues Datenportal "Dashboard Deutschland", im Laufe des Tages- (51) Zahl der Woche: Import von Mandeln, Jahre 2010-2020 Mittwoch, 16.12.2020- (Nr. 510) Aktueller Geburtentrend: Geburtenindikatoren nach ausgewählten Staatsangehörigkeiten, Jahr 2019 und 1. bis 3. Quartal 2020- (Nr. 511) Haushaltsabfälle, Jahr 2019- (Nr. 512) Pensionärinnen und Pensionäre des öffentlichen Dienstes, Jahr 2020- (Nr. 513) Veröffentlichung "Kulturindikatoren auf einen Blick, 2020"- (Nr. 514) Gemeinsame Strategie zur Krisenbewältigung im Europäischen Statistischen System (Wiesbaden Memorandum "ESS coordinated response to future crises") Donnerstag, 17.12.2020- (Nr. 515) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestandsindex und Reichweiten), Oktober 2020- (Nr. 516) Umsatz im Gastgewerbe, Oktober 2020- (Nr. 517) Investitionen des Baugewerbes, Jahr 2019- (Nr. 518) Umsätze in der Energie-, Wasser- und Entsorgungswirtschaft, Jahr 2019- (Nr. 519) Neues Eurostat-Datenportal "European Statistical Recovery Dashboard", im Laufe des Tages- (Nr. 520) Mobilität in Corona-Hotspots in der 50. Kalenderwoche 2020, im Laufe des Tages Freitag, 18.12.2020- (Nr. N 083) Pflege zu Hause: Versorgung durch Angehörige, Jahr 2019- (Nr. 521) Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, November 2020- (Nr. 522) Insolvenzen, September 2020 einschl. Trendindikator November 2020- (Nr. 523) Sterbefallzahlen in Deutschland (vorläufig), bis einschließlich 47. Kalenderwoche 2020 (12.00 Uhr) (Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber:DESTATIS | Statistisches BundesamtGustav-Stresemann-Ring 1165189 WiesbadenTelefon: +49 (0) 611 / 75 34 44www.destatis.de/kontaktErreichbarkeit: montags bis donnerstags von 8 bis 17 Uhr und freitags von 8 bis 15 Uhr.Pressekontakt:Rückfragen an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/4788370