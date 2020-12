Andrew Bailey, Gouverneur der Bank von England, sagte, es gebe Grenzen dafür, was seine Institution tun könne, um die Störungen am Ende der Brexit-Übergangsphase zu mildern. Bailey fügte auch hinzu, dass die Arbeit an negativen Zinssätzen noch nicht abgeschlossen sei. Die BoE kommt nächste Woche zusammen, um ihre letzte geldpolitische Entscheidung ...

