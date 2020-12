Bonn (www.anleihencheck.de) - Sowohl in Norwegen als auch in Schweden wurden gestern Inflationsdaten für November veröffentlicht, so die Analysten von Postbank Research.In Norwegen sei die Inflationsrate dabei entgegen den Prognosen von 1,7 Prozent im Vormonat überraschend stark auf aktuell 0,7 Prozent gefallen. Auch die Kerninflationsrate sei auf ein Acht-Monats-Tief von 2,9 Prozent gesunken. Pandemiebedingt sei die Inflationsrate des norwegischen Dienstleistungssektors auf ein Zwei-Jahres-Tief gepurzelt. ...

