Zug (ots) - Die Bundesregierung tut viel, um die tiefgreifenden wirtschaftlichen Folgen der COVID-19-Pandemie abzumildern. Dennoch haben seit Ausbruch der weltweiten Seuche rund 700 000 Menschen in Deutschland ihren Arbeitsplatz verloren, und mehr als sieben Millionen Menschen waren oder sind in Kurzarbeit, das berichtet die Auskunftei Creditreform. Dazu kommen nach Schätzungen der Wirtschaftsforscher derzeit rund zwei Millionen Freiberufler und Soloselbständige, die um ihre Existenz kämpfen und am Rande einer Überschuldung stehen. Der "Winter-Lockdown" verschärft die Problematik noch weiter.Trotzdem ist die Zahl überschuldeter Personen in Deutschland im Corona-Jahr noch einmal zurückgegangen und verringerte sich um 69.000 auf 6,85 Millionen. Die Überschuldungsquote, also der Anteil überschuldeter Personen im Verhältnis zu allen Erwachsenen in Deutschland, sank leicht auf 9,87 Prozent und lag damit erstmals seit vier Jahren unter der 10-Prozent-Marke.Vor allem zwei Gründe haben bisher vor einer Überschuldung geschützt: Der Staat zahlt Hilfen aus und die Menschen sparen mehr, weil sie wegen dem Lockdown weniger Gelegenheiten haben Geld auszugeben. Aber die Prognose für das Jahr 2021 sieht schlecht aus. Kurzarbeit und wachsende Arbeitslosenzahlen führten momentan dazu, dass viele Verbraucher in Deutschland weniger Geld zur Verfügung hätten, so Creditreform in ihrem "Schuldneratlas 2020". Sie gehen wegen der Pandemie für die nächsten Jahre von einer deutlichen Verschlechterung der Situation aus. "Die langfristigen Perspektiven für die Überschuldungsentwicklung sind besorgniserregend", warnte der Creditreform-Experte Patrik-Ludwig Hantzsch. Für das kommende Jahr rechnen die Experten mit deutlich mehr verschuldeten Privatpersonen.