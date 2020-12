Apple hat damit begonnen, sein eigenes Mobilfunkmodem für zukünftige iPhones zu bauen. Mit diesem Schritt macht sich der Konzern unabhängig von Qualcomm. Etwa anderthalb Jahre nach Übernahme der Modemsparte von Intel hat Apples Chip-Chef Johny Srouji den Start der Arbeit an einem Mobilfunkmodem in einem internen Townhall-Meeting verkündet. Nicht nur Prozessoren und Grafikchips für iPhones und Macs will der Konzern nun inhouse entwickeln, sondern auch LTE- und 5G-Modems. Das bedeutet nicht nur mehr Unabhängigkeit von Zulieferern, sondern auch mehr...

