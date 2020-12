Die Stimmung an den europäischen Aktienmärkten ist am letzten Handelstag der Woche schlecht. Die Märkte beginnen zu realisieren, dass die No-Deal-Brexit-Option immer realer wird. Ursula von der Leyen informierte heute die EU-Staats- und Regierungschefs, dass dies derzeit das wahrscheinlichste Ergebnis sei, da die Verhandlungsführer in wichtigen Fragen noch weit auseinander liegen. Darüber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...