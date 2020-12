Wien (APA-ots) -



* Gesamtsieg sowie Testsieger bei Tarifen & Konditionen und Angebotsumfang.

* Drei als einziger B2B Betreiber mit Gesamtnote "Sehr gut" * Weihnachtstarife mit Smartphones ab 0 Euro und gratis Aktivierung/ Rufnummernmitnahme.



Aller guten Dinge sind Drei. Drei Österreich erzielte beim neuen B2B-Test der Zeitschrift Trend gemeinsam mit der Österreichischen Gesellschaft für Verbraucherstudien (ÖGVS) zum dritten Mal in Folge Bestwerte.



Die von September bis November 2020 durchgeführte Studie "Mobilfunkanbieter B2B 2020" gliedert sich in drei Kategorien: "Tarife und Konditionen", "Angebotsumfang" und "Transparenz & Komfort". Drei erhielt mit seinen Businesstarifen 92% der erreichbaren Punkte bei "Tarife und Konditionen" und erzielte 94% der möglichen Punkte für seine "Angebotsvielfalt". Mit der Gesamtnote 1,5 erreichte Drei als einziger Businessanbieter Österreichs die Test-Note "Sehr gut".



Rudolf Schrefl, CCO von Drei: "Kundennähe ist für Drei Business der wichtigste Wert in Krisenzeiten. Diese Nähe haben wir z.B. durch die schnelle Reaktion auf die Krise mit Hilfspaketen für KMU gemeinsam mit Partner ZTE unter Beweis gestellt. Und Kundennähe verkörpern wir durch die Flexibilität unserer Angebote im Tarifbereich, die Unternehmer dabei unterstützt, in unsicheren Zeiten Kosten zu optimieren. Die Bestnote in der B2B Studie von Trend und ÖGVS ist die schönste Bestätigung für unser Business-Angebot."

Zwtl.: Perfect Xmas Angebote für Businesskunden.



Aktuell bietet Drei für Businesskunden besonders attraktive Weihnachts-Tarife mit großem Datenvolumen und Top-Smartphones ab 0 Euro, wie zum Beispiel das neue iPhone 12, das Samsung Galaxy S20+ oder das Huawei P40 Pro 5G. Bei Neuanmeldungen schenkt Drei sowohl das Aktivierungsentgelt als auch die Rufnummernmitnahme. Gleichzeitig haben Unternehmen die Wahl zwischen Top-Handys und einem Gerätepool-Budget, das sich speziell für Firmen mit mehreren Mitarbeitern anbietet. Mehr auf [www.drei.at/xmasbusiness] (http://www.drei.at/xmasbusiness)



Die Ergebnisse des ÖGVS Tests Mobilfunkanbieter B2B:

Zwtl.: Über Drei.



Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im ersten Halbjahr 2020 einen Umsatz von 417 Mio. Euro und zählt rund 3,8 Mio. Kunden. Als führender Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Im Juni 2019 startete Drei das erste, echte, zusammenhängende 5G Netz Österreichs in Linz.



