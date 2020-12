London (www.anleihencheck.de) - Vor einem Jahr hätte die Ankündigung von zusätzlichen Anleihekäufen in Höhe von einer halben Billion Euro als ein kühner und gewagter Schritt der EZB gegolten, so Andrew Mulliner, Global Bonds Portfolio Manager bei Janus Henderson Investors.Angesichts von Corona und massiver geld- und fiskalpolitischer Konjunkturmaßnahmen würden diese Zahlen allmählich ihre Wirkung verlieren. Die Ankündigung von zusätzlichen Anleihekäufen in Höhe von 500 Mrd. Euro im Rahmen des Pandemic Emergency Purchase Program (PEPP) sowie die Verlängerung des Zeitfensters bis März 2022, neben anderen Mitteln für Finanzierungsprogramme, seien eine wichtige Absichtserklärung der EZB gewesen. Allerdings habe der Markt diesen Schritt aufgrund der Ankündigungen auf der letzten EZB-Pressekonferenz über eine Neuausrichtung der Politik und verschiedener Statements der EZB in den letzten ein bis zwei Monaten bereits erwartet. Die Ankündigungen würden bis auf die Verlängerung des Zeitfensters für die PEPP-Käufe bis ins Jahr 2022 - und nicht wie erwartet bis Dezember 2021 - den Konsens des Marktes widerspiegeln. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...