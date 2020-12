Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am Primärmarkt sind kaum noch Aktivitäten zu registrieren und daran wird sich in Anbetracht der näher rückenden Feiertage wohl nichts mehr ändern, so die Analysten der Helaba.Auch am Sekundärmarkt lasse der Schwung nach. Das Neukalibrieren der EZB-Geldpolitik habe die Markterwartungen scheinbar verfehlt und zu einem Anstieg des ITRAXX Senior Financials auf zeitweise über 60,0 Punkte beigetragen. Eine Ausweitung des PEPP und nochmalige TLTROs seien zu erwarten gewesen. Dies komme den Geschäftsbanken entgegen, denn die Zinskosten würden verringert und die Ertragslage verbessert. Eine Erhöhung des Freibetragsmultiplikators wäre aber auch denkbar gewesen, denn die EZB-Aufsicht habe in den letzten Wochen immer wieder davor gewarnt, dass wegen der Pandemie und den wirtschaftlichen Auswirkungen mit einer höheren Kreditausfallwahrscheinlichkeit zu rechnen sei. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...