DJ MARKT USA/Zwischen Hoffen und Bangen dominiert Vorsicht

Vor dem Wochenende scheinen Anleger an der Wall Street kalte Füße zu bekommen und sich eher von Positionen trennen zu wollen. Die US-Aktien-Futures deuten einen leichteren Handelsbeginn an. Die Perspektive auf baldige Impfungen gegen Covid-19 in den USA und damit mutmaßlich eine Belebung der Wirtschaft hebt die Stimmung kaum. Ein Gremium der US-Gesundheitsbehörde FDA hat sich für die Zulassung des Impfstoffs von Biontech und Pfizer ausgesprochen. Das Votum ist aber wenig überraschend, nachdem Großbritannien den Impfstoff seit kurzem bereits verabreicht.

Als Belastungsfaktor auch jenseits des Atlantiks werten Börsianer die bedrohlich nah rückende Gefahr eines harten Brexits. "Wir haben lange Zeit gedacht, dass diese negativen Kommentare der Politik Verhandlungstaktik sind und es für beide Seiten von Bedeutung ist, ein Abkommen zu schmieden", sagt Marktstrategin Seema Shah von Principal Global Advisors. Doch nun stiegen die Sorgen, dass die Hürden unüberwindbar seien zwischen der EU und Großbritannien.

Bremsend wirkt daneben, dass das herbeigesehnte Konjunkturprogramm in den USA nicht voran kommt. Hier gab es einen neuen Dämpfer bei den Verhandlungen. Republikanische Senatsabgeordnete wollen den überparteilichen Kompromiss nicht in Gänze mittragen.

December 11, 2020 05:52 ET (10:52 GMT)

