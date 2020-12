FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Bankhaus Metzler hat Siltronic von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 127 auf 148 Euro angehoben. Der von Global Wafers gebotene Preis von 125 Euro sei für den Waferhersteller zu niedrig, nachdem die Bewertungen in der Branche zuletzt deutlich gestiegen seien, schrieb Analyst Holger Schmidt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er begründete dies auch mit den für beide Konzerne möglichen Synergien und den guten Perspektiven in der Halbleiterbranche./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2020 / 07:56 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2020 / 07:56 / CET

