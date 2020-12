Das Interesse von vermögenden Investoren am Bitcoin nimmt zu. Trotzdem machen Bitcoin-Investitionen bisher nur 0,18 Prozent des von Family-Offices verwalteten Vermögens aus. Vermögende Privatinvestoren legen ihr Geld laut Bloomberg vermehrt in Bitcoin an. PayPals Einstieg ins Krypto-Geschäft - US-Kunden können künftig per PayPal mit Kryptowährungen handeln und später auch damit Zahlungen tätigen - ...

Den vollständigen Artikel lesen ...