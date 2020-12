Autorisierte Sunpower-Händler und -Installateure in Deutschland, der Schweiz, Frankreich, Belgien, Luxemburg, Malta und den Niederlanden bieten das "Maxeon 5 AC"-Modul für privaten Photovoltaik-Dachanlagen ab sofort an. Ein Enphase-Mikrowechselrichter ist in dem Produkt bereits integriert.Die Maxeon Solar Technologies, Ltd. führt sein Hochleistungsmodul in Europa ein. Das neue "Maxeon 5 AC"-Modul werde ab sofort über autorisierte Sunpower-Händler und -Installateure in Deutschland, der Schweiz, Frankreich, Beligien, Luxemburg, Malta und den Niederlanden erhältlich sein, wie das US-Unternehmen angekündigte. ...

