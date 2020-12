Kraftwerksbetreiber Steag und der Österreichische PV-Entwickler LSG Group vereinbaren ein Gemeinschaftsunternehmen. Ziel seien die Solarmärkte im Osten. Eine Tochter der Essener Steag hat ein Jointventure mit der LSG Group aus Wien geschlossen. So wollen die Steag Solar Energy Solutions (Sens) aus Würzburg und LSG künftig unter den Namen Sens LSG auftreten. Beide wollen so zusammen vor allem die PV-Märkte in Osteuropa erschließen. Wie die Steag mitteilte, arbeiten beide in diversen Photovoltaik-Projekten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...