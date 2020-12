Der schwedische Stromerzeuger Vattenfall baut in Mecklenburg-Vorpommern einen subventionsfreien Solarpark mit 28 MW Leistung entlang der A19. Ein Drittel des Stroms liefert er mittels eines PPA an Bosch. Vattenfall baut seine solare Stromerzeugung in Deutschland mit einem 28 MW Solarpark in Mecklenburg-Vorpommern aus. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es jetzt die Investitionsentscheidung für den Solarpark "Kogel-Leizen" getroffen. Der Solarpark entstehe entlang der Autobahn A 19 unweit des Autobahndreiecks ...

