Wien (www.anleihencheck.de) - Einzeltitel-News aus Österreich gab es am 9. Dezember 2020 von der Novomatic AG, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).S&P habe das Issuer Credit Rating um ein Notch von BB+ auf BB hinabgestuft. Begründet werde das Downgrade u.a. durch den erneuten Lockdown in Teilen Europas und den damit einhergehenden Schließungen der Spielhallen. Unter der Annahme anhaltender, wenngleich weniger strikten, Restriktionen im H1 21 rechne S&P daher auch mit einer ausgeprägteren negativen Auswirkung auf das EBITDA in 2020 (-50-55% vs. GJ 19) und 2021 (-30-35% vs. GJ 19). Dementsprechend werde auch der von S&P berechnete Leverage länger erhöht erwartet und könnte auch bis Ende 2021 über dem Downgrade Trigger von 4,0x liegen. Der Ausblick sei unverändert negativ und reflektiere die bestehende Unsicherheit hinsichtlich der weiteren Entwicklung. (Ausgabe vom 10.12.2020) (11.12.2020/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...