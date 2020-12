FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben angesichts der verschärften Corona-Krise am Freitag zugelegt. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg bis zum Mittag um 0,20 Prozent auf 178,62 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe sank auf minus 0,64 Prozent.

Es mehren sich die Anzeichen, dass es noch vor Weihnachten zu einem bundesweiten Lockdown kommt. So hat Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) eindringlich davor gewarnt, mit schärferen Corona-Maßnahmen bis nach Weihnachten zu warten. Auch aus vielen Landesregierungen wurde die Forderung laut. In Deutschland ist die Zahl der täglichen Neuinfektionen auf einen Höchststand von fast 30 000 gestiegen.

Zudem bleibt das Ringen um einen Brexit-Handelspakt zwischen der Europäischen Union und Großbritannien im Fokus. Allerdings wird frühestens am Sonntag mit Ergebnissen gerechnet. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hält einen Brexit-Handelspakt inzwischen für unwahrscheinlicher als einen No Deal zum Jahreswechsel. Entsprechend informierte von der Leyen nach Angaben eines Diplomaten am Freitag die EU-Staats- und Regierungschefs beim EU-Gipfel in Brüssel.

Am Donnerstag waren Bundesanleihen nach geldpolitischen Beschlüssen noch zeitweise deutlich unter Druck geraten. Zwar hatte die Europäische Zentralbank (EZB) die Anleihekäufe im Kampf gegen die Folgen der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise deutlich ausgeweitet. Allerdings habe der Markt "anscheinend mit stärkeren Maßnahmen seitens der EZB gerechnet", hieß es in einer Einschätzung von Volkswirten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba)./jsl/jkr/jha/