Mainz (ots) - ARTE hat im Pandemiejahr 2020 Kulturschaffende mit zahlreichen Sonderanstrengungen im Fernseh- und Digitalangebot unterstützt. "Leere Clubs, abgesagte Konzerte, geschlossene Opernhäuser und Kulturbetriebe sind traurige Corona-Realität. Mit zahlreichen Angeboten hat sich ARTE erfolgreich als virtuelle Ersatzbühne etabliert und ein Zeichen für die Kultur gesetzt", sagte ZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut vor dem Fernsehrat in Mainz.So veröffentlichte ARTE als Reaktion auf den Shutdown eine Reihe von speziellen Online-Angeboten. Ein Highlight war die von ZDF/ARTE entwickelte Online-Konzertreihe "Hope@Home" für ARTE Concert. Aufgrund der großen Resonanz des Publikums wird das Format "Hope@Home - Next Generation" mit jungen Nachwuchskünstlerinnen und -künstlern bis Ende Dezember fortgesetzt. Im November 2020 verstärkte ARTE sein Engagement und startete unter dem Motto "Wir bleiben offen!" (wbo) ein regelmäßiges Veranstaltungsprogramm auf ARTE Concert, das den Kulturbetrieb europaweit unterstützt. Daneben unternahm ZDF/ARTE weitere Sonderanstrengungen, um den Kulturbetrieb virtuell fortzuführen, unter anderem mit der Initiative "United We Stream Global", der Reihe "Allein im Museum", der Collection Theaterfilme und den Autokino-Konzerten. Die Reportagereihe "Re:" fing die Situation in den verschiedenen europäischen Ländern ein.Beim Publikum stießen diese Angebote auf sehr großes Interesse: In den Shutdown-Monaten verzeichnete das ARTE-Online-Angebot Rekordwerte. Im März 2020 gab es 144,3 Millionen, im April 2020 159,6 Millionen Video-Abrufe. Mit 1,2 Prozent verzeichnete ARTE darüber hinaus im Zeitraum von Januar bis September den bisher höchsten Marktanteil in Deutschland.Ansprechpartner: Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de (mailto:pressedesk@zdf.de)https://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4788875