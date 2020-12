Zur Orientierung: Der ATX lag mit den Schlusskursen von gestern ytd bei -16,74 Prozent, der DAX bei 0,35 Prozent und der Dow Jones bei 5,12 Prozent.Wie sich der Abstand zwischen ATX und DAX im 2. Halbjahr in Prozentpunkten verhält, sieht man HIER.ATX ( Akt. Indikation: 2623,80 /2624,00, -1,12%)DAX ( Akt. Indikation: 13154,50 /13154,50, -1,06%) Heute findet also nach den starken Tagen zuletzt eine Korrektur statt. Eine "Korrektur" gibt es auch an einer wichtigen Nebenfront, denn: Morgan Stanley will 100 Mrd. Euro Aktiva nach Frankfurt bringen, dies in Reaktion auf den Brexit. Auch verschiedene andere US-Banken wie JPMorgan Chase & Co.und Goldman Sachs Group Inc. wollen ihre EU-Aktivitäten verstärken. Denn durch den Brexit verlieren die in London ansässigen ...

