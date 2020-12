München (ots) - Wer kennt ihn nicht, den freundlichen Herrn im Anzug und mit Zaubermelone und Schirm? Vor 50 Jahren ist Pan Tau (gespielt von Otto Simanek) das erste Mal im deutschen Fernsehen zu sehen gewesen. Als besonderer Freund aller Kinder begeistert er seitdem mit seinen magischen Fähigkeiten. Dank der vielen Ideen der Drehbuchautoren Ota Hofmann und Jindrich Polák, der auch die Regie führte, ist er für viele Zuschauerinnen und Zuschauer zur echten Kultfigur geworden. Am Sonntag, 13. Dezember 2020, von 5:30 bis 7:35 Uhr zeigt Das Erste im Kinderprogramm CheckEins ein Special aus vier Kultfolgen der tschechisch-deutschen Kinderserie. Diese Episoden aus der ersten Staffel sind auch 30 Tage nach Ausstrahlung im Ersten in der ARD-Mediathek abrufbar.Die Kurzinhalte der vier Episoden:Schöne BescherungWährend seine Eltern und der Opa mit den Vorbereitungen für Weihnachten beschäftigt sind, entdeckt Emil eine kleine Puppe mit Anzug und Melone. Nachdem sie sich vor seinen Augen in einen eleganten Herrn verwandelt hat, muss Emil Pan Tau ständig vor seiner Familie verstecken.Pan Tau und Claudia im SchlossClaudia wohnt mit ihrem Großvater in einem großen Schloss. Obwohl sie viel Spielzeug hat, langweilt sie sich sehr, denn der Großvater hat keine Zeit, um mit ihr zu spielen. Zusammen mit Pan Tau beginnt für Claudia eine abwechslungsreiche Zeit, denn gemeinsam machen sie eine aufregende Zeitreise.Pan Tau packt die KofferClaudia möchte mit ihrem Großvater eine Weltreise machen. Spontanität und Überraschungen mag der Opa im Gegensatz zu Claudia aber nicht. Darum plant ein Reisebüro alles bis ins kleinste Detail. Pan Tau verhilft Claudia dennoch zu einem unvergesslichen Abenteuer.Pan Tau auf ReisenAuf ihrer Reise wollen Claudia und ihr Opa viel erleben. Leider verliert Pan Tau in den vielen Städten die Übersicht. So muss sich der an Bequemlichkeit gewöhnte Großvater mit einem Landstreicher um den Platz in seinem Bett raufen.Redaktion: Matthias Körnich (WDR)Pressefotos unter www.ard-foto.dePressekontakt:WDR Presse und Information,Tel.: 0221 220-7100, E-Mail: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4788924