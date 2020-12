DJ Zukunfsfonds mit 10 Milliarden Euro für Startups kann starten

BERLIN (Dow Jones)--Mit der Verabschiedung des Bundeshaushalts 2021 kann auch der Zukunftsfonds mit zusätzlich 10 Milliarden Euro zur Finanzierung von Start-ups beginnen. "Gemeinsam mit weiteren privaten und öffentlichen Partnern hebeln wir damit insgesamt rund 30 Milliarden Euro", sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). "Wir werden das größte Paket, die größten verfügbaren Beträge, die größte Handlungsfähigkeit aufzuweisen haben, die es in Europa in diesem Bereich gibt."

Ziel sei es, zur "Weltspitze" aufzusteigen, so Altmaier. Die Bundesregierung will damit insbesondere der Konkurrenz aus den USA oder Asien entgegentreten.

Der "Beteiligungsfonds für Zukunftstechnologien" in Höhe von 10 Milliarden Euro streckt sich über zehn Jahre bis 2030. Die ersten der insgesamt zehn geplanten Module sollen im Frühjahr 2021 ihre Investitionstätigkeit aufnehmen können. Mit dem Geld soll mehr Wagniskapital in Deutschland mobilisiert werden, um Start-ups in der zweiten bis dritten Wachstumsphase - darunter mit mehr als einer Million Euro bewertete sogenannte "Einhörner" - besser zu unterstützen.

December 11, 2020 08:02 ET (13:02 GMT)

