Der Autobauer Hyundai übernimmt die Mehrheit am Roboterhersteller Boston Dynamics. Großinvestor Softbank soll als bisheriger Eigner 921 Millionen US-Dollar dafür erhalten. Boston Dynamics aus Waltham im US-Bundesstaat Massachusetts bekommt einen südkoreanischen Eigentümer. Der bisherige japanische Eigner hat das Unternehmen für kolportierte 921 Millionen Dollar an Hyundai verkauft. Hyundai bestätigt in einer Pressemitteilung, dass der Konzern die Mehrheit an Boston Dynamics übernommen hat. Nach Einschätzung von Analysten könnte Hyundai die Robotertechnologie ...

