München (ots) - Moderation: Oliver KöhrGeplante Themen:Vom Arzt zum Abgeordneten - Realität trifft auf PolitikBis vor einem Monat war Janosch Dahmen Oberarzt beim Rettungsdienst der Berliner Feuerwehr und hatte so einen direkten Einblick in die Situation des Gesundheitssystems in der Corona-Pandemie. Am 12. November rückte er in den Bundestag nach und kann nun als Bundestagsabgeordneter an den politischen Entscheidungen mitwirken. Dahmen wundert sich, wie wenig ernst die Gefahren der Covid-19-Erkrankung immer noch genommen werden. Hanni Hüsch hat den Politik-Neuling begleitet.Dazu und zur aktuellen Lage in der Corona-Pandemie live im Studio: Michael Müller, Regierender Bürgermeister Berlin, SPDUnregierbar - die Lehren aus Sachsen-Anhalt und ThüringenUnvereinbarkeitsbeschluss mit der Linken, keine Zusammenarbeit mit der AfD - CDU und FDP stecken der Klemme. Wo sollen Mehrheiten herkommen, wenn es sie in der bürgerlichen Mitte nicht mehr gibt. Aber nicht nur in Sachsen-Anhalt und Thüringen ist das ein Problem, auch in Nordrhein-Westfalen gibt es Kommunen, in denen keine stabilen Mehrheiten mehr zustande kommen. Welche Schlüsse ziehen die Parteien daraus? Und was, wenn Landesverband und Bundespartei unterschiedliche Interessen verfolgen? Kristin Schwietzer über eine Debatte, die keiner so richtig führen will.Dazu im Schaltgespräch: Friedrich Merz, Kandidat für den CDU-ParteivorsitzCDU-Vorsitz - wann wird entschieden?Eigentlich hätte der neue CDU-Vorsitzende längst feststehen sollen, aber die Corona-Pandemie machte den Planungen der Partei einen Strich durch die Rechnung. So lange ist die Frage nun schon ungeklärt, dass keiner mehr so richtig weiß, warum Annegret Kramp-Karrenbauer eigentlich von diesem Amt zurückgetreten ist. Die Zeit drängt also und Armin Laschet, Norbert Röttgen und Friedrich Merz hängen in der Dauerwahlkampfschleife. Ein digitaler Parteitag im neuen Jahr soll es richten - an der Rechtmäßigkeit eines solchen Verfahrens bestehen aber Zweifel.Dazu im Schaltgespräch: Friedrich Merz, Kandidat für den CDU-ParteivorsitzIm "Nach-Bericht aus Berlin" auf den Social-Media-Kanälen der "Tagesschau" ist Oliver Köhr im Gespräch mit Michael Müller, SPD, Vorsitzender Ministerpräsidentenkonferenz, zu den Themen der Sendung und beantwortet Fragen von Zuschauerinnen und Zuschauern.Weitere Informationen zur Sendung finden Sie unter:www.berichtausberlin.de (http://www.berichtausberlin.de)http://blog.ard-hauptstadtstudio.dewww.facebook.com/berichtausberlin (http://www.facebook.com/berichtausberlin)www.twitter.com/ARD_BaB (http://www.twitter.com/ARD_BaB)Pressekontakt:ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1100,E-Mail: kontakt@ard-hauptstadtstudio.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4788954