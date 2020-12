Auf dem Radar: OMVZuletzt 8 Tage im Plus. Die Aktie hat dabei 15,92 Prozent gewonnen (Einzeltage: 0,24; 2,18; 0,88; 0,76; 5,54; 1,35; 1,16; 2,89). Mit 77,27 Prozent Sells jene Aktie unter den Top 10 der meistgehandelten österreichischen Titel in der 7-Tages-Sicht bei wikifolio.com mit dem grössten Verkäufer-Anteil.aktuelle Indikation: Akt. Indikation: 32,16 /32,24Veränderung zu letztem SK: -2,19% Auf dem Radar: LenzingZuletzt 3 Tage im Plus. Die Aktie hat dabei 3,26 Prozent gewonnen (Einzeltage: 0,13; 2,98; 0,14). aktuelle Indikation: Akt. Indikation: 74,60 /75,00Veränderung zu letztem SK: -1,71% Auf dem Radar: S ImmoZuletzt 3 Tage im Minus. Die Aktie hat dabei 3,52 Prozent verloren (Einzeltage: -0,87; -2,31; -0,36). aktuelle Indikation: Akt. Indikation: ...

