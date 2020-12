Die TUI-Aktie befindet sich aktuell deutlich auf Talfahrt. So geht es heute um über 8% in den Keller, während gestern bereits ein Kursverlust von 5,5% auf der Anzegetafel stand. Damit summiert sich der Verlust in den vergangenen zwei Wochen auf über 20%. Und seit Jahresstart 2020 müssen TUI-Aktionäre einen Kursverlust von rund 60% verbuchen. Eine neue Analystenstudie könnte...

