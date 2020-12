Bonn (www.anleihencheck.de) - Im Vorfeld der gestrigen EZB-Sitzung hatten Anleger bereits auf weitere Anleiheankäufe der Notenbank gesetzt, so die Analysten von Postbank Research.Deshalb seien an den Rentenmärkten einige Rekorde aufgestellt worden. Italienische Staatsanleihen mit fünfjähriger Laufzeit hätten erstmals negativ rentiert. Ebenso portugiesische Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit und für kurze Zeit auch deren spanische Pendants. Die italienischen Zehnjährigen hätten mit 0,533 Prozent ebenfalls ein neues Allzeittief erzielt. Um diese Zahlen in ein Verhältnis zu setzen: Zehnjährige portugiesische Staatsanleihen hätten 2012 noch über 18 Prozent rentiert, italienische über sieben Prozent. Mit den gestrigen Beschlüssen werde die EZB weiterhin als Anleihekäufer aktiv sein und somit die Renditen niedrig halten. Allerdings bestehe auf dem aktuellen Niveau kaum noch Luft für weitere Kursanstiege, weshalb ein Engagement in europäischen Staatsanleihen derzeit nicht mehr empfehlenswert scheine. (11.12.2020/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...