Die Aktie des Online-Zimmervermieter Airbnb hat sich am ersten Handelstag an der Nasdaq mehr als verdoppelt. Der Emissionskurs lag bei 68,0 Dollar (IPO-Preisspanne bei 56,0 bis 60,0 Dollar). Zu Börsenschluss lag der Preis je Aktie bei 144,71 Dollar. Airbnb wird damit mit rund 100 Mrd. Dollar bewertet. Am Tag davor legte das Lieferservice-Unternehmen DoorDash einen starken Börsenstart hin. Die Aktie kam zu 102,0 Dollar (Emissionspreis) auf den Markt und ging bei 189,51 Dollar aus dem ersten Handelstag. (Der Input von gabb Neue Aktien für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 11.12.)

Den vollständigen Artikel lesen ...