DJ WOCHENVORSCHAU/14. bis 20. Dezember (51. KW)

=== M O N T A G, 14. Dezember 2020 *** 00:50 JP/BoJ, Tankan-Bericht mit Diffusionsindex zur Wirtschaftsstimmung 4Q *** 08:00 DE/Großhandelspreise November 08:30 EU/Videokonferenz der Energieminister; gg 13:30 PK von Bundeswirtschaftsminister Altmaier 10:30 FR/OECD, virtuelle Veranstaltung zum 60. Jahrestag der Unterzeichnung des OECD-Übereinkommens, u.a. mit Frankreichs Präsident Macron, Spaniens Ministerpräsident Sanchez und Generalsekretär Gurria *** 10:45 EU/EZB-Direktor Panetta, Rede (online) beim Rome Investment Forum *** 11:00 EU/Industrieproduktion Oktober 11:00 DE/Agora Energiewende, PK zu den Klimabeschlüssen nach EU-Gipfel, Berlin 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht Dezember 14:30 EU/EZB, Online-Roundtable der Arbeitsgruppe für risikofreie Zinsen, u.a. mit EZB-Direktorin Schnabel (14:35) und Esma-Chef Maijoor (15:05) 15:00 DE/CDU-Generalsekretär Ziemiak und -Bundesgeschäftsführer Hennewig, Briefing zum bevorstehenden Parteitag, Berlin *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 18:30 DE/Metro AG, ausführliches Jahresergebnis, Düsseldorf 19:00 DE/CDU, Live-Talk mit den Kandidaten um den Parteivorsitz Laschet, Merz und Röttgen, Berlin *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage Dezember *** - US/Electoral College, Wahl des künftigen US-Präsidenten und des Vizepräsidenten durch die 538 Wahlleute aus den Bundesstaaten - AT/Opec, Ölmarkt-Monatsbericht D I E N S T A G, 15. Dezember 2020 *** 03:00 CN/Industrieproduktion November *** 07:00 DE/Ceconomy AG, ausführliches Jahresergebnis und Strategie-Update (10:00 Online-Konferenz für Analysten; 13:30 Presse-Online-Konferenz), Düsseldorf *** 07:00 CH/CS Group, Investorentag (virtuell) 07:45 CH/Seco, vierteljährliche Konjunkturprognose (Dezember) *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten November *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Umsatz 4Q, Stockholm *** 08:10 ES/Inditex SA, Ergebnis 9 Monate, A Coruna *** 10:00 DE/Metro AG, BI-PK (virtuell) 10:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Rede beim digitalen Handelsblatt-Industrie-Gipfel 10:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, digitaler Bürgerdialog mit Studenten 10:00 DE/Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW), Online-PK zu "Erfahrungen mit virtuellen HV in Europa in 2020" 10:00 FR/Internationale Energieagentur, Monatsbericht zum Ölmarkt 10:30 DE/Isra Vision AG, ao HV (online) *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 13:30 LU/Aroundtown SA, Online-HV *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Dezember *** 14:30 US/Import- und Exportpreise November *** 15:00 EU/EZB-Direktor Lane, Rede (online) beim legal colloquium on post-pandemic economic governance *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung November 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) M I T T W O C H, 16. Dezember 2020 *** 08:00 GB/Verbraucherpreise November *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe Dezember (1. Veröffentlichung) *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe Dezember (1. Veröffentlichung) *** 09:30 DE/Continental AG, Online-PK im Rahmen der Kapitalmarkttage 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin 09:30 DE/Destatis, Online-PG zu "Wo steht die deutsche Wirtschaft im Corona-Krisenjahr 2020?" *** 10:00 DE/Konjunkturprognose des Ifo-Instituts *** 10:00 DE/Verband der Chemischen Industrie, Jahres-PK (per Livestream) *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe Eurozone Dezember (1. Veröffentlichung) *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe Dezember (1. Veröffentlichung) 10:50 DE/Bundesbank-Vizepräsidentin Buch, Rede zum Thema: "Financial Stability and the Too-Big-To-Fail Institution after the Covid-19 Pandemic" bei einem Webinar der University of Glasgow *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 21- und 84- tägiger Laufzeit *** 11:00 EU/Arbeitskosten 3Q *** 11:00 EU/Handelsbilanz Oktober 11:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Online-HV *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender *** 12:00 DE/Konjunkturprognose des IWH - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:50 DE/Centogene NV, Ergebnis 3Q, Rostock *** 14:00 EU/Videokonferenz der Eurogruppe 14:00 DE/Medigene AG, Online-HV *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz November 14:30 DE/Beginn der Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg; gg 16:30 virtuelle PK, Stuttgart 15:00 DE/Destatis, Online-PG zur Vorstellung des Datenportals "Dashboard Deutschland" *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe und Service Markit Dezember (1. Veröffentlichung) *** 16:00 US/Lagerbestände Oktober *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 17:15 EU/EZB-Direktorin Schnabel, Rede (per Livestream) im Hamburger Institut für Sozialforschung *** 18:00 DE/Bundesbank-Präsident Weidmann, Vortrag bei der Wirtschaftswissenschaftlichen Gesellschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin (virtuelles Format) *** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, Projektionen zu Zinsen, Wachstum, Inflation und Arbeitslosenquote; 20:30 PK mit Fed-Chef Powell, Washington D O N N E R S T A G, 17. Dezember 2020 *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Oktober *** 08:00 CH/Handelsbilanz November *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen November *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Dezember *** 09:30 CH/SNB, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 10:30 DE/Bundestag, Sitzung des Wirecard- Untersuchungsausschusses, Berlin *** 11:00 EU/Verbraucherpreise November *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen November Oktober *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Dezember *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 22:05 CA/Blackberry Ltd, Ergebnis 3Q, Waterloo *** - DE/Konjunkturprognose des IfW - Institut für Weltwirtschaft *** - US/Moderna Inc, externes Expertengremium der Food and Drug Administration (FDA) entscheidet über Empfehlung für Notfallzulassung des Corona-Impfstoffes F R E I T A G, 18. Dezember 2020 *** 08:00 DE/Erzeugerpreise November 09:30 DE/Bundesrat, Sitzung, Berlin *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Dezember *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone Oktober 10:00 DE/British Chamber of Commerce in Germany und KPMG, PK zu Brexit und Corona: Existenzbedrohende Doppelbelastung für deutsche Unternehmen, Berlin 10:30 DE/Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK), virtuelle Jahres-PK 10:30 DE/Daimler AG, PG (virtuell) mit Vorstandsmitglied Troska 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:30 US/Leistungsbilanz 3Q *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex Dezember *** 15:00 EU/EZB-Bankenaufsichtschef Enria, Rede beim EZB-Kolloquium "A European supervisory system: from vision to reality" *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren November 17:10 US/Fed, Rede (via Livestream) von Fed-Gouverneurin Brainard (stimmberechtigt im FOMC) beim Center for American Progress *** 22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 2Q, Beaverton *** 22:30 US/Federal Reserve Board, Veröffentlichung der Ergebnisse des zweiten Banken-Stresstests (Dodd-Frank-Act) *** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** - DE/Eurex, Großer Verfallstag (Hexensabbat) für Aktienindex-Optionen und -Futures - EU/Ratingüberprüfungen für Zypern (Moody's), Slowenien (Fitch) ===

