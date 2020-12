München (ots) - Fast 30.000 Neuinfektionen und 600 Tote innerhalb eines Tages: Die Zahl der Corona-Ansteckungen und der Todesfälle erreicht alarmierende Höchstwerte. Am Sonntag könnten sich Bund und Länder auf neue und strengere Maßnahmen einigen, ein harter Lockdown wird bereits gefordert. Diskutiert wird aber weiterhin über die Frage, ob schärfere Regeln nicht schon vor Weihnachten in Kraft treten müssten. War es falsch, mit dem Lockdown light Weihnachten retten zu wollen? Haben Bund und Länder das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Pandemie-Bekämpfung verspielt? Konzentriert sich die Politik zu sehr auf den Impfstoff als Lösung, statt eine langfristige Strategie zu entwickeln?Zu Gast bei Anne Will:- Armin Laschet (CDU, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen)- Manuela Schwesig (SPD, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern)- Uwe Janssens (Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin e.V., DIVI)- Julian Nida-Rümelin (Professor für Philosophie und Staatsminister a.D.)- Kristina Dunz (stellvertretende Leiterin im Parlamentsbüro, "Rheinische Post") ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragenPressekontakt:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42887, E-Mail: Bernhard.Moellmann@DasErste.dePresseanfragen an Anne Will:Bettina Wacker, Tel.: 0177/2321356, E-Mail: bw@wacker-kommuniziert.dePressefotos von Anne Will und druckfähiges Bildmaterial zur aktuellen Sendung (immer montags) unter www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4789058