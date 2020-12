Franziska Schimke blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft? Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise BioNTech. Der Corona-Impfstoff hat mit seinem Antrag auf Notfallzulassung in den USA eine wichtige Hürde genommen. Ein Berater-Komitee der FDA sprach sich nach stundenlanger Diskussion dafür aus, eine Notfallzulassung für den Antrag für Menschen ab 16 Jahren zu gewähren. Bei den Verkäufen steht Tui im Fokus. Der Tui-Chef will das Thema Digitalisierung noch stärker vorantreiben. Mindestens 80% der Reisen könnten aus seiner Sicht ?bald online verkauft werden?. Dadurch soll auch die Kostenseite ab 2023 noch stärker als bisher kommuniziert entlastet werden. Zudem machen News von Seiten der Lufthansa Hoffnung. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv