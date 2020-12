Berlin/Brüssel (ots) - In der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments vom 14. bis 17. Dezember 2020 in Brüssel stehen unter anderem folgende Themen auf der Tagesordnung:Belarus: Demokratische Opposition erhält Sacharow-Preis 2020 (https://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda/briefing/2020-12-14/0/preisverleihung-demokratische-opposition-in-belarus-erhalt-sacharow-preis-2020)Die demokratische Opposition in Belarus wird auf einer feierlichen Sitzung am Mittwochmittag mit dem Sacharow-Preis 2020 für geistige Freiheit ausgezeichnet.EP bereit zur Abstimmung über künftiges EU-Finanzpaket und Haushalt 2021 (https://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda/briefing/2020-12-14/1/ep-bereit-zur-abstimmung-uber-kunftiges-eu-finanzpaket-und-haushalt-2021)Gelingt es auf dem EU-Gipfel, die Blockade beim langfristigen Haushalts- und Aufbaupaket zu überwinden, sind die Abgeordneten bereit, über alle entsprechenden Gesetzesvorschläge abzustimmenKlima, Türkei, Corona-Impfungen: Debatte über Ergebnisse des Dezember-EU-Gipfels (https://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda/briefing/2020-12-14/2/klima-turkei-corona-impfungen-debatte-uber-ergebnisse-des-dezember-eu-gipfels)Das Parlament wird am Mittwoch die Ergebnisse des Europäischen Rates vom Dezember mit den Präsidenten der Kommission und des Rates, Ursula von der Leyen und Charles Michel erörternCorona-Impfstoffe: Debatte über eine Strategie für eine gerechte Verteilung (https://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda/briefing/2020-12-14/3/corona-impfstoffe-debatte-uber-eine-strategie-fur-eine-gerechte-verteilung)Für Mittwoch steht die geplante EU-Strategie für COVID-19-Impfungen im Zentrum einer Debatte mit EU-Kommissarin Kyriakides.Trinkwasserrichtlinie: Gutes Leitungswasser, weniger Plastikabfälle (https://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda/briefing/2020-12-14/4/trinkwasserrichtlinie-gutes-leitungswasser-weniger-plastikabfalle)Am Dienstag stimmen die Abgeordneten endgültig über die Trinkwasserrichtlinie ab. Am Donnerstag wollen sie die Mitgliedsstaaten auffordern, das bestehende EU-Wasserrecht durchzusetzen.REACT-EU: Hilfen zur Bewältigung der Coronakrise vor Ort in den EU-Regionen (https://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda/briefing/2020-12-14/5/react-eu-hilfen-zur-bewaltigung-der-coronakrise-vor-ort-in-den-eu-regionen)Die Abgeordneten wollen ein 47,5 Milliarden-Euro-Paket (REACT-EU) auf den Weg bringen, um die unmittelbaren Auswirkungen der Coronakrise auf lokaler Ebene in allen EU-Regionen zu mildern.Klimawandel: Wie kann die EU sich vorbereiten und anpassen? (https://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda/briefing/2020-12-14/6/klimawandel-wie-kann-die-eu-sich-vorbereiten-und-anpassen)In einer Entschließung wollen die Abgeordneten am Donnerstag Impulse für den Aufbau klimaresistenter Gesellschaften durch die geplante EU-Anpassungsstrategie geben.Unterstützung für Europäische Bürgerinitiative zur Förderung der Vielfalt (https://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda/briefing/2020-12-14/7/unterstutzung-fur-europaische-burgerinitiative-zur-forderung-der-vielfalt)Das Parlament wird Montag über die "Minority Safepack"-Initiative diskutieren, die von über 1,1 Millionen Europäern eingereicht wurde. Eine Entschließung steht am Donnerstag zur Abstimmung.EU-Unternehmen sollen vor illegalen Sanktionen geschützt werden (https://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda/briefing/2020-12-14/8/eu-unternehmen-sollen-vor-illegalen-sanktionen-geschutzt-werden)Am Mittwoch wird sich das Parlament mit der Frage beschäftigen, wie die EU ihre eigenen Handelsinteressen schützen kann, wenn Gesetze von Drittländern EU-Händler behindern.Weitere Tagesordnungspunkte (https://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda/briefing/2020-12-14/9/weitere-tagesordnungspunkte)Weitere TermineOnline-Pressebriefing zur Plenarsitzung (Montag, 14.12., 15:00-16:00 Uhr)Die Sprecher*innen des Europäischen Parlaments und der Fraktionen informieren über die Themen der Plenarsitzung: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/pre-session-briefing_20201214-1500-SPECIAL-PRESSER_vd).Online-Pressegespräch: Europäisches Jahr der Schiene (Montag, 14.12., 11:00-11:45 Uhr)2021 wird das Europäische Jahr der Schiene. Der Bahnverkehr soll gefördert werden, um den Europäischen Green Deal im Verkehrsbereich zu unterstützen. Diskussion mit EP-Berichterstatterin Anna Deparnay-Grunenberg (Die Grünen, Grüne/EFA) und Schattenberichterstatter Ismail Ertug (SPD, S&D). Anmeldung unter presse-berlin@ep.europa.eu (mailto:presse-berlin@ep.europa.eu).Online-Pressegespräch: "Von der deutschen zur portugiesischen Ratspräsidentschaft: die Übergabe" (Freitag, 18.12., 10:30-12:00 Uhr)Bilanz und Ausblick mit den EP-Vizepräsident*innen Katarina Barley (SPD, S&D), Nicola Beer (FDP, Renew), Pedro Silva Pereira (S&D, PT) und Paulo Rangel (EVP, PT), stv. Vorsitzender der EVP-Fraktion. Anmeldung unter presse-berlin@ep.europa.eu (mailto:presse-berlin@ep.europa.eu).Pressekonferenzen der FraktionenS&D: Dienstag, 15.12., 09:45-10:15 Uhr, mit Iratxe García Pérez (Fraktionsvorsitzende): Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/briefing-s-d-iratxe-garcia-perez-president_20201215-0945-SPECIAL-PRESSER_vd).GUE/NGL: Dienstag, 15.12., 10:30-11:00 Uhr, mit Manon Aubry und Martin Schirdewan (Co-Fraktionsvorsitzende): Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/gue-ngl-briefing-by-manon-aubry-and-martin-schirdewan-co-presidents_20201215-1030-SPECIAL-PRESSER_vd).Verpflichtendes Transparenzregister: Einigung zwischen EP, Rat und Kommission: Dienstag, 15.12., 15:45-16:15 Uhr. Mit EP-Vizepräsidentin Katarina Barley (SPD, S&D), Danuta Hübner (EVP, PL), Staatsminister für Europa Michael Roth und Vera Jourová, Vizepräsidentin der Kommission: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/press-conference-by-katarina-barley-vice-president-of-european-parliament-danuta-hubner-michael-roth_20201215-1545-SPECIAL-PRESSER_vd).Laufend aktualisierte Liste aller Livestreams (https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming), inklusive weiterer Pressekonferenzen, sobald diese festgelegt wurden.Weitere InformationenTagesordnung (https://www.europarl.europa.eu/plenary/de/agendas.html)Live-Übertragungen der Plenartagung auf EP Live (https://www.europarl.europa.eu/ep-live/de/plenary)Pressekonferenzen und weitere Veranstaltungen auf EP Live (https://www.europarl.europa.eu/ep-live/de/schedule)EP Multimedia Centre (https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home)EP Newshub (http://www.epnewshub.eu)