Toronto (ots/PRNewswire) - Fleet Complete setzt auf höheres Wachstum im kommenden Jahr und kündigt einen neuen Chief Technology Officer, einen neuen EVP of Customer Success und die Ernennung eines globalen SaaS-Experten als unabhängigen Direktor an.Fleet Complete, ein weltweit führender Anbieter von vernetzten Mobilitätslösungen, will sein Umsatzwachstum im Jahr 2021 weiter vorantreiben und kündigt neue Führungsmitglieder an, die diese Strategie beschleunigen sollen.George Staikos, Gründer von Torch Mobile und ehemaliger Vice President of Web Technologies bei BlackBerry, ist als neuer Chief Technology Officer zu Fleet Complete gekommen, um die globale Expansion des Unternehmens mit einem konsolidierten Produktangebot weiter voranzutreiben.Er wird das weltweite Produkt- und Entwicklungsteam bei der Entwicklung von Funktionalitäten der nächsten Generation innerhalb der Cloud-basierten Plattform von Fleet Complete leiten, um Nutzern noch mehr diversifizierte Erkenntnisse zu vermitteln. Kurzfristig will Herr Staikos auch die moderne Benutzererfahrung des Unternehmens auf die nächste Stufe bringen.Eine weitere Ergänzung des Führungsteams ist Peter Bilewicz als neuer Executive Vice President of Customer Success. Mit seiner 11-jährigen Tätigkeit bei Salesforce bringt Herr Bilewicz neue operative Prozesse und große Erfahrung in der Umsetzung von Kundenerfolgsstrategien ein.Fleet Complete will noch kundenorientierter werden und Herr Bilewicz soll die strategische Leitung der Teams übernehmen, die Kunden auf der ganzen Welt nach dem Verkauf betreuen.Fleet Complete hat auch Wayne Purboo in den Vorstand berufen. Herr Purboo ist ein weltweit anerkannter Experte für geistiges Eigentum und Software-as-a-Service (SaaS) Geschäftsmodelle, sowie der Senior Vice President of Strategy bei New Relic. Er wird als unabhängiger Direktor agieren und das Unternehmen in allen Belangen weltweit führen."Wir befinden uns in einer unglaublichen Phase unserer Entwicklung bei Fleet Complete", sagt Tony Lourakis, Gründer und CEO von Fleet Complete. Unser Markt expandiert und es gibt ständig Innovationen. Unsere Kunden erwarten, dass sie sich auf neue Weise mit uns austauschen. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir so hochkarätige Persönlichkeiten gewinnen konnten, die diese Organisation im Jahr 2021 zu neuen Höchstleistungen verhelfen werden."Informationen zu Fleet Complete®Fleet Complete® ist ein führender weltweiter Anbieter von vernetzter Fahrzeugtechnologie, der geschäftskritische Lösungen für das Management von Fuhrparks, Anlagen und mobilen Arbeitskräften liefert. Das Unternehmen betreut etwa 600.000 Abonnenten und über 40.000 Unternehmen und Regierungsorganisationen in Kanada, den USA, Mexiko, Australien und ganz Europa. Es unterhält wichtige Vertriebspartnerschaften mit AT&T in den USA und Mexiko, TELUS und Rogers in Kanada, Telstra in Australien, Telia in Dänemark, Cosmote in Griechenland und der Deutschen Telekom (T-Mobile) in mehreren europäischen Ländern. Fleet Complete pflegt starke OEM-Partnerschaften mit globalen Marktführern wie Cummins, Ford, General Motors, Mitsubishi Australien und Toyota, um nur einige zu nennen. Es ist nach wie vor eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen weltweit und hat zahlreiche Auszeichnungen für Innovation und Wachstum erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter fleetcomplete.comPressekontakt:David Prusinski, EVP, Sales and Marketing, Fleet Complete, marketing@fleetcomplete.comOriginal-Content von: Fleet Complete, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/119291/4789117