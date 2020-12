Der Gouverneur der Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), Adrian Orr, sagte am Freitag, dass die Aufnahme von Hauspreisen in ihren Zuständigkeitsbereich die Geldpolitik weniger effektiv machen und die Effizienz des Finanzmarktes beeinträchtigen würde, so Reuters. Finanzminister Grant Robertson forderte die RBNZ letzten Monat auf, Maßnahmen zu ergreifen, ...

