Mainz (ots) - Die Corona-Impfung scheint für viele die Lösung aller Probleme zu sein. Seit Beginn der Pandemie wurde uns das immer wieder vermittelt. Corona-Maßnahmen wurden eingeführt, um die Zeit zu überbrücken, bis es endlich einen Impfstoff gibt. Jetzt ist es bald so weit. Der Bund geht davon aus, dass Anfang 2021 die Zulassung da sein wird, und die Impfzentren sollen sogar noch diesen Monat startklar sein. Man könnte glauben: Sind die Risikogruppen erst einmal geschützt, können auch die anderen wieder unbesorgt sein. Und dann ist es doch auch Zeit, die Corona-Maßnahmen aufzuheben: Weg mit den Masken und den Abstandsregeln! Oder doch nicht? Ganz so einfach ist es nicht. So sensationell die neue Technologie der mRNA-Impfstoffe auch ist, die Impfung kann nicht die Aufnahme des Virus in den Körper blocken, wie es aus dem Paul-Ehrlich-Institut heißt. Der Immunschutz werde aber dafür sorgen, dass nach einer Corona-Infektion vielleicht nur leichte Symptome auftreten. Es ist klar, dass selbst Geimpfte das Virus noch weitergeben können. Im Gegensatz dazu ist noch nicht klar, welche Langzeitfolgen die Impfung haben wird, denn dazu laufen die klinischen Studien noch nicht lang genug. Fest steht auf jeden Fall: Die Gefahr durch das Virus ist auch mit der Zulassung des Impfstoffs noch nicht gebannt. Wir müssen also zunächst weiter Masken tragen und Abstand halten. Und wir werden weiterhin Rücksicht aufeinander nehmen müssen, denn bis zur Herdenimmunität ist es noch ein sehr weiter Weg.



