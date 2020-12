Stuttgart (ots) - Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zum anstehenden Wahlkampf im Land:



Wie man es nicht machen sollte, haben die Grünen gerade bei der verlorenen Oberbürgermeisterwahl in Stuttgart demonstriert. Erst wurden sie überrascht vom Rückzug Fritz Kuhns, dann winkte politische Prominenz ab. Nur die Bezirksvorsteherin Veronika Kienzle wagte sich in den Wahlkampf - doch das reichte nicht, um das eigentlich grüne Stuttgart zu halten. So sicher schien der Sieg, dass sogar die eigenen Reihen eine besondere Unterstützung Kienzles nicht für nötig erachteten. Grünen-Urgestein Rezzo Schlauch kritisierte hinterher, seine Partei sei "selbstzufrieden und satt"geworden.Das ist gefährlich. Denn im Kleinen hat die OB-Wahl gezeigt, was auf die Grünen auch im Land zukommen könnte.



