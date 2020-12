Berlin (ots) - Die Berliner Polizei hat für das laufende Jahr bereits 48 Verkehrstote registriert - acht mehr als im gesamten vergangen Jahr, berichtet der Tagesspiegel (Samstagausgabe). Drei Viertel der Unfallopfer waren zu Fuß oder per Rad unterwegs, jeder Dritte im Alter von über 65 Jahren.Der Berliner Opferbeauftragte Roland Weber fordert einen Kurswechsel im Umgang mit den Verletzten und Angehörigen. "Berlin unterteilt in Opfer erster und zweiter Klasse", schreibt er in einem Gastbeitrag für den Tagesspiegel.https://www.tagesspiegel.de/berlin/zwischenruf-des-berliner-opferbeauftragten-verletzt[...]ne-koennen-nicht-auf-die-verkehrswende-warten/26702726.html (https://www.tagesspiegel.de/berlin/zwischenruf-des-berliner-opferbeauftragten-verletzte-und-hinterbliebene-koennen-nicht-auf-die-verkehrswende-warten/26702726.html)https://plus.tagesspiegel.de/gesellschaft/48-verkehrstote-in-berlin-im-jahr-2020-welche-unfallstellen-entschaerft-wurden-und-welche-nicht-79463.htmlPressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/2790/4789158