BOSTON (dpa-AFX) - Der US-Finanzdienstleister State Street Corporation sondiert Kreisen zufolge den Markt nach Möglichkeiten für seine Asset-Management-Sparte. Zu den Optionen zähle auch eine Fusion mit dem Geschäft eines Konkurrenten, um an Größe zu gewinnen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf informierte Personen. Die Firma habe ein Zusammengehen etwa mit den Sparten von UBS oder Invesco geprüft - diese hätten aber nicht zu einem Deal geführt. Derzeit würden weitere Optionen geprüft. Sprecher von State Street, UBS und Invesco wollten sich gegenüber Bloomberg nicht zu den Informationen äußern.

State Street Global Advisors hat über 3 Billionen US-Dollar an verwaltetem Vermögen und gehört zu den Pionieren für börsengehandelte Indexfonds ('ETFs'). Gegenüber den Konkurrenten von Blackrock und Vanguard verlor State Street Global Advisors in den vergangenen Jahren aber an Boden. Die Aktie des Mutterkonzerns State Street Corporation lag am Freitag zuletzt rund anderthalb Prozent im Plus./men/bek