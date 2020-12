Yichang, China (ots/PRNewswire) - Ab dem 15. November 2020 wurde die Kampagne "Travel to Hubei with Love" 100 Tage lang durchgeführt, und die umfassenden Vorteile des Yichang-Tourismus nehmen ständig zu. Nach Angaben des Kultur- und Tourismusbüros der Stadt Yichang hatten 41 A-Level-Sehenswürdigkeiten in Yichang bis zum 18. November 2020 6,059 Millionen Touristen empfangen. Die Stadt erhielt auch Reservierungen von 204.000 Touristengruppen, was den ersten Platz in der Provinz Hubei bedeutet."Hör mich singen, mein Freund; singen von einer jungen Frau, die einen Werber beschimpft..." Wenn man mit dem Boot auf dem Qingjiang-Fluss fährt, hört man immer lange Rufe von beiden Seiten des Flusses, laut und energisch, voller Begeisterung. Wenn man sich umschaut, hört man nur den Gesang, sieht aber den Sänger nicht, der nachklingende Ton hallt in den Bergen nach.Bei den einfachen Gesängen handelt es sich um Changyang-Volkslieder, die eine mehr als 3.000 Jahre alte Geschichte und eine große Vielfalt haben. Der Gesang kommt direkt auf den Punkt und übernimmt die Führung, wobei das Vibrato einen starken Sonderton und eine wilde Note hat. Im Jahr 2008 wurden die Changyang-Volkslieder in die Liste des nationalen immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Cao Feng, ein Sänger der Volkslieder, ist der repräsentative Erbe der 10. Reihe von Projekten des immateriellen Kulturerbes der Stadt Yichang.Auf dem Berg Wuluo Zhongli in Yichang gibt es überall Volkslieder und Tänze. "Wenn der Frühling in den Sommer übergeht, ist es wieder Herbst. Der Sturm und die Wellen lassen die Jahre verblassen, und der Lotuswald verabschiedet den Frühling und begrüßt den Herbst..." Eingetaucht in die Klänge von Sanxian, Erhu und Pipa, singt Wang Mingjun, ein Erbe, vor dem Hintergrund wie ein Rahmen aus freihändigen Pinselstrichen. Mit ein paar Worten kann man sich an der reizvollen Landschaft von Qingjiang berauschen.Auf dem Wuluo Zhongli-Bergplatz, wo die Ruinen noch stehen, wird zu fröhlichen Rhythmen baschanischer Volkstanz getanzt. Ob die Leute tanzen oder zuschauen, jeder hat ein glückliches Gesicht zu den hellen Tanzkleidern.Bei einem Spaziergang entlang der Qingjiang-Galerie, dem nationalen 5A-Sehenswürdigkeitspunkt, wird man von der reichen Batu-Kultur begrüßt, wie Tujia-Volkstänze, ethnische Xilankapu-Kostüme, Tujia-Köstlichkeiten und traditionelles Kunsthandwerk...In den letzten Jahren hat Yichang in der Provinz Hubei die Kultur des Jangtse-Flusses in die Entwicklung des Tourismus integriert, die kulturelle Bedeutung des Jangtse-Flusses eingehend erforscht, die kreative Umwandlung und innovative Entwicklung der hervorragenden traditionellen Kultur gefördert und auf den Tourismus gesetzt, um den kulturellen Charme zu zeigen und zu steigern, was nicht nur die Kultur zum Leben erweckt, sondern auch dem Tourismus nachhaltige Impulse verleiht.Im landschaftlich reizvollen Gebiet der Drei Schluchten bringt die Aufführung der weinenden Hochzeit mit starken ethnischen Tujia-Eigenschaften nach der Umgestaltung ein neues Erlebnis für Touristen mit einem interaktiveren Sinn.In der landschaftlich reizvollen Gegend von Qu Yuans Heimatstadt wurden nacheinander 10 Ausstellungshallen eröffnet, die nicht zum Kulturerbe gehören, darunter die Dragon Boat Festival Customs Hall, die Qingtan Folk Customs Hall, das Liu Zhihua Wood Carving Studio und die Guizhou Inkstone Hall. Touristen können die ganze Bandbreite der Xiajiang-Kultur spüren, während sie die Landschaft genießen.Auf der malerischen Rennbahn des Yuan'an-Marathons werden lokale immaterielle Kulturgüter wie Volkslieder, Gong- und Trommelspiele und Opern aufgeführt. Die Läufer lauschen dem uralten Klang der abgelegenen Berge, der seit 200 Jahren vererbt wird, während sie durch das malerische Feld laufen.Im Dorf Qinglong, Bezirk Yiling, gibt es eine aktive Löwentanzgruppe auf Stelzen. Sie sind die Erben der Volkskultur und -kunst, und ihre einzigartigen Fähigkeiten ziehen Touristen an, die kommen, um die pastorale Landschaft zu erleben, was dem ländlichen Tourismus kulturellen Charme verleiht.Yichang ist der Ursprungs- und Verschmelzungsort der Ba- und Chu-Kultur. Hier lebten Qu Yuan, eine kulturelle Weltberühmtheit, Wang Zhaojun, der Bote der nationalen Harmonie, und Yang Shoujing, ein herausragender Gelehrter in der späten Qing-Dynastie. In der Sanyou-Höhle oder der Höhle der drei Reisenden sind die Klassiker der drei berühmtesten Dichter der Tang-Dynastie - Baixingjian, Baijuyi und Yuanzhen sowie Su Xun, Su Shi und Su Zhe, die berühmteste Literaturfamilie der Nördlichen Song-Dynastie, eingemeißelt. Das Changbanpo-Schlachtfeld war Zeuge der Heldentaten von Liu Bei, Guan Yu und Zhang Fei, die mit großem Ehrgeiz in der chinesischen Geschichte über das Schlachtfeld galoppierten.Durch das Einfließen der Kultur des Jangtse-Flusses werden Kunsthandwerk und landwirtschaftliche Produkte zu touristischen Waren, ländliche Wohnsitze zu Gasthäusern und traditionelle Volksbräuche zu neuen touristischen Erlebnissen... Der Kulturtourismus hat den örtlichen Bauern mehr Möglichkeiten gegeben, zu Hause Arbeit zu finden und ihr Einkommen zu erhöhen, und damit der Erholung nach der Epidemie und dem wirtschaftlichen und sozialen Aufschwung neuen Antrieb verliehen.Bildanhang Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=379816Bildunterschrift: Aufführungen lokaler Kunsthandwerker aus der Stadt Ziqiu.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1373906/Local_artisans.jpgPressekontakt:Frau LiuTel.: +86-10-63074558Original-Content von: The Culture & Tourism Bureau of Yichang City, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151307/4789210