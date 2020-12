Ich schreibe in dieser Kolumne relativ selten über unseren Dienst Stock Advisor, aber heute will ich eine Ausnahme machen. Da sich das Jahr dem Ende nähert, denke ich in den letzten Tagen öfter darüber nach, wie das Börsenjahr aussah und wie unsere Empfehlungen dort hineinpassen. Auch wenn ein Jahr ein viel zu kurzer Zeitraum ist, um sinnvoll die Ergebnisse unseres Foolishen Investierens zu messen, ist es trotzdem erfreulich, dass unsere Empfehlungen des letzten Jahres sich deutlich besser als der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...