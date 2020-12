Die meisten Investoren werden drei zentrale Wege zur Generierung einer Anlageidee kennen. Entweder man schnappt die Idee von einem Bekannten, einem Investor, der in der Öffentlichkeit steht, oder Börsenautor auf. Die nächste Möglichkeit ist etwas kreativer, indem man mit einem Unternehmen in irgendeiner Form in Berührung kommt und das Geschäftsmodell spannend findet. Hier lohnt sich dann ein Blick, ob das Unternehmen auch an der Börse handelbar ist. Bei beiden Wegen folgt die Fundamentalanalyse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...