Las Vegas (LVS): Zocken bald wie früher? FDA-Zulassung sorgt für Hoffnung! >>> IMPFSTOFF-SETUP !!! <<<

Hotels und Casinos von Las Vegas Sands (LVS) könnten vom Corona-Impfstoff von Biontech / Pfizer enorm profitieren

Symbol:ISIN:Die Aktie von Las Vegas Sands steht nach einem volatilen Halbjahresverlauf mit rund 18 Prozent im Plus. Nach dem Halbjahreshoch am 9. November konsolidiert sie in einer Seitwärtsbewegung und notiert derzeit am 20er-EMA. Die positive Nachrichtenlage lässt erwarten, dass sich der Kursverlauf in den nächsten Tagen weiter nach oben bewegt.Die Hotel- und Casinokette hat durch die Pandemie bedingt deutliche Einbußen zu vermelden. Im 3. Quartal fiel der Verlust deutlicher aus als von den Analysten erwartet. Beim Umsatz war ein Rückgang um 82 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Die Meldung vom Samstag über die FDA-Notfall-Zulassung des Corona-Impfstoffs von Biontech und Pfizer in den USA dürfte zu einer deutlichen Kurssteigerung führen, auch wenn wir bis zur Rückkehr zum Normalbetrieb in Hotels und Casinos noch etwas warten müssen.Kaufsignal: 57.81 USD, Kursziel: 60.88 EUR, Stopp Loss: 556.24 USDWir rechnen mit einem positiven Börsenstart des Gesamtmarktes am Montag. Bei einem Gap-Up der Aktie würden wir intraday auf Pullbacks warten, um das Setup anzupassen und einen womöglich noch besseren Einstieg mit geringerer Risikospanne zu erwischen.Aussicht: BULLISCHAutor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in LVS.Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/las-vegas-lvs-zocken-bald-wie-frueher-fda-zulassung-sorgt-fuer-hoffnung/