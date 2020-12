Berlin - Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am frühen Sonntagmorgen 20.200 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das waren 14 Prozent oder 2.433 Fälle mehr als am letzten Sonntag und so viele wie noch nie an diesem Tag der Woche.



Im Sieben-Tage-Mittel stieg die Zahl der täglichen Neuinfektionen auf 21.342 und damit den sechsten Tag in Folge auf den bis dahin jeweils höchsten Stand seit Beginn der Pandemie in Deutschland. Außerdem meldete das RKI nun 321 Tote binnen 24 Stunden in Zusammenhang mit dem Virus, auch hier wurde im Sieben-Tage-Mittel mit 431 ein neuer Höchststand erreicht. Die Zahl der aktiven Fälle steigt nun ebenfalls deutlich auf rund 331.000, nachdem sie zuvor wochenlang um 300.000 gependelt war. Auf den Intensivstationen wurden unterdessen am frühen Sonntagmorgen 4.479 Covid-19-Patienten intensiv behandelt, 31 mehr innerhalb von 24 Stunden.

