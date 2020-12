Liebe Leser, in unserem Börsendienst schauen wir immer wieder, dass wir intelligente Produkte finden, bei denen die Zeit für uns arbeitet. Gleichzeitig ist unser Ansatz aber auch ein ganz klar psychologischer. Wir gehen dann in der Cash-Quote auf 0, wenn die Stimmung am Boden ist. Aktuell ist sie viel zu gut, daher haben wir 50% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...